İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Risk sıfıra indi

"İKİNCİ EL ARAÇ ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE HALKBANK GÜVENCESİ GETİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek birtakım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirtti.

Dijital teknolojinin imkanlarını tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Ticari işlemlerin daha güvenli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesinin ve alım-satımların daha hızlı tamamlanmasının araç piyasasındaki canlılığa da hizmet edeceğine inanıyoruz. Bugüne kadar ikinci el araç alım-satım işlemlerinde iki tarafın da bazı haklı endişeleri oluyordu. Satıcıların endişelerini gidermek için çoğu zaman alıcılar yanlarında nakit para taşıyordu. Özellikle salgın riski varken bu şekilde işlem yapmak başka riskler de oluşturuyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bu endişeleri ortadan kaldırıyoruz ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz."