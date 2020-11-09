

TAPU HARCI MUAFİYETİ NEDİR, HANGİ KONUTLAR TAPU HARCINDAN MUAF?

Hatırlanacağı üzere 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 7'inci maddesindeki değişiklik ile tapu harcı muafiyeti getirilmişti. Konu hakkında açıklamada bulunan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, "Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikte dava açılmasına gerek kalmaksızın birtakım muafiyetler açıkça belirtildi.

Yeni düzenlemeyle riskli yapı veya riskli alan şerhi konulan taşınmazlar için bu şerh tarihinden sonraki ilk satışlarda, tapu alım satım harcını ödemeyecek" diyerek söz konusu kanun hakkında hatırlatma da bulunmuştu.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında üretilen ve ilk kez satılan konut projeleri üzerinden sıfır konut alanlar için tapu harcı muafiyeti hakkı tanınmıştı.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm projesinden sıfır konut alan kişilere tapu harcı muafiyeti hakkı tanındı. Hem konutu alan kişi hem de konutu satan müteahhit için tapu harcı muafiyeti hakkı verilirken bu sayede yüzde 4 oranında indirim yapılmış oldu.

400 bin liralık sıfır konut alan kişiler 16 bin lira tapu harcı yükünden kurtulmuş oldu.