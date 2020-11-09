Alışverişte "11/11" tuzağına dikkat! Bu yollar her şeyi ele geçiriyorlar

"BAĞLANTILARIN YÖNLENDİĞİ ADRESİ KONTROL EDİN"

Kaspersky, spam ve kimlik avı saldırılarına karşı şunları öneriyor: "e-Posta yoluyla harika bir teklif içeren bir bağlantı alırsanız bağlantının yönlendiği adresi kontrol edin. Şüpheleniyorsanız linke tıklamak yerine teklif sayfasına doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişmeyi deneyin. Yalnızca resmi kanallardan alışveriş yapın ve diğer açılış sayfalarına yönlendiren web adreslerine dikkat edin.

Bir kimlik avı web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi bilgilendirecek olan Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip güvenlik çözümleri kullanın. Aynı parolayı birkaç web sitesi veya hizmet için asla kullanmayın. Çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelecektir. Hatırlama zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalmadan güçlü, haklanmaya karşı korumalı şifreler oluşturmak için Kaspersky Password Manager gibi şifre yöneticileri kullanın."