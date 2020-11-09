1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL pandemi destek sonucu sorgulama!

Kimlerin Başvurusu Dikkate Alınmayacak

Bu ödenekten ne yazık ki herkes faydalanamıyor. Bunun ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda, başvurusu dikkate alınmayacak olan kişiler şu şekilde sıralandı,

Daha önceki sosyal yardım ödeneklerinden faydalananlar

Sosyal güvenlik kurumundan gelir alan kişiler

4-c kapsamında görevli memurlar

4-a kapsamında bulunan kamu çalışanları

İŞSİZLİK veya Kısa Çalışma Ödeneği alanlar

Bu şartları taşıyan vatandaşların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.