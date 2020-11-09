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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 11:08
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    • 09.11.2020 11:08
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    Arama motorları üzerinden yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merakla araştırılıyor. Corona virüs salgınından ekonomik yönden olumsuz etkilenlere maddi destek olmak amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL pandemi sosyal yardımı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Peki 3.faz başvuruların alınmaya devam ettiği başvurular nereden yapılıyor? Daha önce yapmış olanlar ise ekranını araştırıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL pandemi destek sonucu sorgulama!

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı corona virüsten olumsuz etkilenen ve ihtiyaç sahibi olan ailelere desteklerini sürdürüyor. 3.fazda başvurular alınmaya devam edilirken 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sorgulaması tüm hızla sürüyor. Peki bu imkandan hangi şartlara sahip aileler yararlanabilir? Başvurular e-devlet üzerinden mi yapılıyor? İşlemlerini tamamlayanların merak ettiği E-devlet 1000 TL pandemi destek sonucu sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz.

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar, Pazartesi, "2" olanlar Salı, "4" olanlar Çarşamba, "6" olanlar Perşembe ve "8" olanlar Cuma günü başvuruda bulunabilir. Destek için Cumartesi ve Pazar günleri T.C. kimlik numarası ile ilgili sıralama olmaksınız başvurulabilir.

    Başvurularda gelir kıstası yok. Başvuranın iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

    PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

    SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

    SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

    Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

    Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

    Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

    KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

    5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

    5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

    Kimlerin Başvurusu Dikkate Alınmayacak

    Bu ödenekten ne yazık ki herkes faydalanamıyor. Bunun ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda, başvurusu dikkate alınmayacak olan kişiler şu şekilde sıralandı,

    Daha önceki sosyal yardım ödeneklerinden faydalananlar
    Sosyal güvenlik kurumundan gelir alan kişiler
    4-c kapsamında görevli memurlar
    4-a kapsamında bulunan kamu çalışanları
    İŞSİZLİK veya Kısa Çalışma Ödeneği alanlar
    Bu şartları taşıyan vatandaşların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

    KİMLER 3. FAZDA ÖDEME ALAMAZ?

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

    1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
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    Haberler Ekonomi 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-devlet 1000 TL pandemi destek sonucu sorgulama!