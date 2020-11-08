BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 7,15 kazançla 1.191,96 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 1.117,05, en yüksek 1.192,24 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,46 artışla 1.234,65 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,50 kazançla 1.859,13 puana, Hizmetler Endeksi yüzde yüzde 6,99 primle 1.069,98 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,51 değerle 1.798,74 puana yükseldi.
Borsada yatırım yapacaklar bu hisselere dikkat.
EGE ENDÜSTRİ ÖNDE
BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,80 ile Ege Endüstri oldu.
Onu yüzde 25,41 ile Gözde Girişim, yüzde 22,25 ile Doğuş Otomotiv izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 16,47 ile TSKB, yüzde 1,22 ile Pınar Et ve Un, yüzde 0,55 ile Şekerbank şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 523 milyon lirayla Garanti Bankası, 10 milyar 307 milyon lirayla TSKB, 6 milyar 882 milyon lirayla Kardemir (D) yer aldı.