Yeni müteahhide 7 kat sınırı! Her isteyen yapamayacak

7 KAT SINIRI: Yeni başlayan bir müteahhit H grubunda olacak ve tek projede 7 kata kadar binalar için 1.923 metrekare iş yapabilecek. 2020 içinde 2.9 milyon TL'lik iş üstlenebilecek. İş deneyimi arttıkça bir alt gruba geçecek. En deneyimli müteahhitler A grubu olarak yetki alacak ve iş deneyimi tutarı 143 milyon TL olacak.

BANKA REFERANSI: Yeni başlayan, H grubu mütehahhitler dışındaki tüm grup müteahhitlerinden banka referansı istenecek.

İFLAS EDENE BELGE YOK: Müteahhitlerin sicilleri tutulacak. İflas edenlere yetki belge numarası tahsis edilmeyecek. Son üç yıl içerisinde yargı kararıyla, hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs edenler belge alamayacak.