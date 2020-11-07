



Her iki tahmin ve bugüne kadarki genel eğilim dikkate alındığında net asgari ücretin 2 bin 650 ile 2 bin 800 lira arasında olabileceği konuşuluyor. Kesin rakam pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından, çok farklı bir netice de elde edilebilir.