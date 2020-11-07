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    • Ekonomi
    • 07.11.2020 Gazete
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    anı geldi! maratonu başlıyor | 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

    maratonu ’ta başlıyor. Maaşlara yapılacak olan oranı merakla beklenirken, yeni net ücret için 2 bin 650-2 bin 800 lira seviyesi gündeme geldi. Peki, yeni yılda asgari ücrette ne kadar artış olacak? İşte asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Milyonların     gözü yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayı başında çalışmaya başlayacak Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak ücreti belirleyecek. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Zammın ne kadar olacağı merak edilirken, geçmiş yıllardaki artışlar ipucu veriyor.



    Son 10 yıllık artışlara bakıldığında, 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda. Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 10.5 olarak yer aldı. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12.1 olarak revize etti.



    Her iki tahmin ve bugüne kadarki genel eğilim dikkate alındığında net asgari ücretin 2 bin 650 ile 2 bin 800 lira arasında olabileceği konuşuluyor. Kesin rakam pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından, çok farklı bir netice de elde edilebilir.



    NELER DEĞİŞECEK?

    Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

    Asgari ücretlinin maaşı

    Asgari ücretlinin tazminatı

    Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

    Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

    İşsizlik maaşı

    Doğum, askerlik borçlanması

    Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

    Genel Sağlık Sigortası primi

    Sosyal yardımlardaki gelir sınırı...
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    Haberler Ekonomi Zamanı geldi! Asgari ücret maratonu başlıyor | 2021 asgari ücret ne kadar olacak?