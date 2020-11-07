Milyonların gözü yeni asgari ücrete çevrildi. Aralık ayı başında çalışmaya başlayacak Asgari Ücret Komisyonu, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak ücreti belirleyecek. Halen asgari ücret net 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Zammın ne kadar olacağı merak edilirken, geçmiş yıllardaki artışlar ipucu veriyor.
Son 10 yıllık artışlara bakıldığında, 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda. Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 10.5 olarak yer aldı. Merkez Bankası ise son toplantısında yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12.1 olarak revize etti.
Her iki tahmin ve bugüne kadarki genel eğilim dikkate alındığında net asgari ücretin 2 bin 650 ile 2 bin 800 lira arasında olabileceği konuşuluyor. Kesin rakam pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından, çok farklı bir netice de elde edilebilir.
NELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı
Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
Tüm çalışanların asgari geçim indirimi
İşsizlik maaşı
Doğum, askerlik borçlanması
Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri
Genel Sağlık Sigortası primi
Sosyal yardımlardaki gelir sınırı...