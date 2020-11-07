Çalışanları ilgilendiriyor: Esnek çalışmada kararı Başkan Erdoğan verecek





Başkan Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda düzenlemenin paketten çıkartılması da gündeme gelebilecek. Sendikalar düzenlemeye kıdem tazminatını ortadan kaldıracağı, işverenin sık sık çalışan değiştireceğini öne sürerek karşı çıkıyor.

KOLAY İSTİHDAM FORMÜLÜ

Aynı düzenleme TBMM tatile girmeden önce de gündeme gelmişti. İtirazlar üzerine Erdoğan, "Taraflarla anlaştıktan sonra konuyu Meclis'e getirin" talimatı verince düzenleme Meclis açıldıktan sonra tekrar gündeme alındı. Erdoğan'ın, düzenlemenin tekrar beklemesini istemesi ihtimali de bulunuyor. Esnek çalışma düzenlemesine göre 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü grup belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek.



