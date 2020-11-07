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    • Ekonomi
    • 07.11.2020 08:13
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    • 07.11.2020 08:13
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    Çalışanları ilgilendiriyor: Esnek çalışmada kararı Başkan Erdoğan verecek

    Genel Kurulu'nda görüşmelerine devam edilen paketi kapsamındaki esnek çalışma düzenlemesine sendikaların yanı sıra AK Parti milletvekillerinin itirazları artınca grup yönetimi, konuyu AK Parti MYK'ya taşıma kararı aldı. MYK'da ele alınıcak düzenlemeyle ilgili son sözü Başkan söyleyecek.

    Sabah
    Esnek çalışmada kararı Erdoğan verecek

    İstihdamın arttırılması ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Genel Kurul görüşmelerine başlanarak 20 maddesi kabul edilen paketin bu hafta yasalaştırılması planlanıyordu. Ancak esnek çalışmaya ilişkin düzenlemenin paketten çıkartılması yönünde artan talepler üzerine, hafta başında yapılacak MYK'da masaya yatırılması bekleniyor.



    Başkan Erdoğan'ın görüşleri doğrultusunda düzenlemenin paketten çıkartılması da gündeme gelebilecek. Sendikalar düzenlemeye kıdem tazminatını ortadan kaldıracağı, işverenin sık sık çalışan değiştireceğini öne sürerek karşı çıkıyor.

    KOLAY İSTİHDAM FORMÜLÜ
    Aynı düzenleme TBMM tatile girmeden önce de gündeme gelmişti. İtirazlar üzerine Erdoğan, "Taraflarla anlaştıktan sonra konuyu Meclis'e getirin" talimatı verince düzenleme Meclis açıldıktan sonra tekrar gündeme alındı. Erdoğan'ın, düzenlemenin tekrar beklemesini istemesi ihtimali de bulunuyor. Esnek çalışma düzenlemesine göre 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü grup belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecek. İşverenler bu kişileri daha kolay istihdam edebilecek.
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