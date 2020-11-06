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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 Gazete
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    Yapılandırma fırsatı genişledi

    Vergi ve prim gibi lar yapılandırma ile kolayca kapatılacak. Başvurular, düzenlemenin ’de yayımlanmasıyla başlayacak.

    Yapılandırma fırsatı genişledi
    İstihdamı destekleyen, vergi, prim ve ceza gibi lara yapılandırma imkanı sunan torba kanunun kapsamı genişletildi. Çiftçiler, orman köylülerinin borçları, belediyelerin DSİ'ye olan su borçları da yapılandırma kapsamına alındı.

    Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre; gelir vergisi, kurumlar vergisi, , MTV, , tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan borçlar yapılandırılacak.

    Borçların faizi silinecek, yerine 'ye göre güncelleme yapılacak. Peşin ödemede Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek. İsteyenler de 36 aya varan sürede borcunu kapatacak. ödeneğinden yararlandırılanların işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için primlerini devlet karşılayacak.
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