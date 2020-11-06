Yapılandırma fırsatı genişledi

İstihdamı destekleyen, vergi, prim ve ceza gibi borçlara yapılandırma imkanı sunan torba kanunun kapsamı genişletildi. Çiftçiler, orman köylülerinin borçları, belediyelerin DSİ'ye olan su borçları da yapılandırma kapsamına alındı.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan borçlar yapılandırılacak.
Borçların faizi silinecek, yerine Yİ-ÜFE'ye göre güncelleme yapılacak. Peşin ödemede Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek. İsteyenler de 36 aya varan sürede borcunu kapatacak. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için primlerini devlet karşılayacak.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan borçlar yapılandırılacak.
Borçların faizi silinecek, yerine Yİ-ÜFE'ye göre güncelleme yapılacak. Peşin ödemede Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek. İsteyenler de 36 aya varan sürede borcunu kapatacak. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için primlerini devlet karşılayacak.