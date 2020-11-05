Powell, gelişmeleri izlemeye ve devam eden varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin yanı sıra piyasa işleyişi ve finansal istikrarı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, "Kredi akışını korumak, ekonomiye verilen zararı hafifletmek ve sağlam bir toparlanmayı desteklemek için çok önemli." dedi.