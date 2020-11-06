Ülkemizde ev hanımları, emekli, esnaf ve işsiz olan pek çok vatandaşımız için devlet tarafından destek ödemeleri sürdürülmektedir. Her geçen gün artış gösteren destek ödemeleri günümüzde pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular arasında bulunuyor. Yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığı geçmiş dönemlerde üç ayda bir olmak üzere belirlenen periyotlarda devlet tarafından veriliyordu. 2020 yılında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşların hayatını iademe ettirmesi için her ay düzenli olarak veriliyor. 2022 sayılı mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmeyen yaşlılar ise aylıklarına veda etmek zorunda kaldı.