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    • Ekonomi
    • 06.11.2020 14:24
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    • 06.11.2020 14:25
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    'ndan otopark fiyatlarına kasım ayında yüzde 50 indirim

    'nin en büyüğü ve dünyanın sayılı meydanlarından olan 'nda işletmeci , havalimanı otoparkının kasım ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

    İHA
    İstanbul Havalimanı'ndan yüzde 50 indirim

    'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki 'nda yolcuların kullandığı otopark alanları için kasım ayında indirim kararı alındı.

    KASIM AYI BOYUNCA
    Buna göre havalimanını kullanan yolcular otopark alanlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanabilecek. Konuya ilişkin Havalimanı işletmeci 'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda otoparkın indirimli olduğu belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, kasım ayı boyunca yüzde 50 indirimle misafirlerimizin hizmetinde" denildi.

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    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı'ndan otopark fiyatlarına kasım ayında yüzde 50 indirim