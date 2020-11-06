İhtiyaç sahibi durumundaki ailelerin yardımına koşmak için sosyal sorumluluk projeleri hayat geçiriliyor. İşsizlikle mücadele etmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istihdam uygulamaları açıklandı. Sosyal yardım alan ve çalışabilecek durumda olan kişilere Aile Ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan desteğe başvurunun İŞKUR tarafından oluşturulan sistemde kişinin iş başvurusunda bulunduğu belgelendikten sonra bir ay içerisinde en yakın Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfına yapılması gerekmektedir.
İŞE YÖNLEDİRME YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
İşe yönlendirme yardımı, çalışma hayatı için herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin iş görüşmesine gidecekleri süreçte destek sağlanır. İşe yönlendirme yardımından yararlanmaya hak kazananlara yol parası, tıraş ücreti vb. İhtiyaçlarının karşılanması adına nakdi ödeme yapılır. İşe yönlendirme yardımı ücreti ise 40-100 TL olarak belirlenmiştir. İşe yönlendirme yardımı şartları kapsamında başvuru yapacakların 18-55 yaş arasında ve çalışmasına engel teşkil eden bir durumun olmaması gerekir. Son olarak kişilerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan gelir testinde kişilerin muhtaçlık seviyesinde olması gerekir.
İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşe yönlendirme yardımı başvurusunun yapılması için ilk adımda kişinin Türkiye İş Kurumu'nda aktif iş arayan kaydının oluşturulması gerekir. İşe yönlendirme başvurusu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içinde yapılır. Başvuru kişinin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden tamamlanır. Başvurunun onaylanması halinde hak sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından yılda en fazla üç defa olmak üzere ödeme yapılır.
İŞE BAŞLAMA YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunana ve İŞKUR yönlendirmesi sonucunda çalışma hayatına katılacak olan kişilere işe başlama yardımı ödemesi yapılır. Yardım kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3'te oranında ödenek çıkartılır. İşe başlama yardımından yararlanmak isteyenlerin maddi durumları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan gelir testinde muhtaçlık seviyesinde olması şarttır.
İŞE BAŞLAMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta girişi yapıldıktan sonra 60 gün içinde yardım başvurusunu iletmesi istenir. İşe başlama yardımı başvurusu için kişilerin ikamet adresinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları üzerinden müracaat etmesi gereklidir.
Kaynak: Mynet