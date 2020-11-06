İhtiyaç sahibi durumundaki ailelerin yardımına koşmak için sosyal sorumluluk projeleri hayat geçiriliyor. İşsizlikle mücadele etmek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istihdam uygulamaları açıklandı. Sosyal yardım alan ve çalışabilecek durumda olan kişilere Aile Ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan desteğe başvurunun İŞKUR tarafından oluşturulan sistemde kişinin iş başvurusunda bulunduğu belgelendikten sonra bir ay içerisinde en yakın Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma vakfına yapılması gerekmektedir.