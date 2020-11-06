Black Friday ne zaman başlayacak? Black Friday Efsane Cuma indirimleri başladı mı?

Black Friday ne zaman başlayacak? Black Friday Efsane Cuma indirimlerinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Birçok firmadan Efsane Cuma indirimleri başlıyor. ABD'de elektronik ürünlerde büyük indirimlerin yapıldığı Black Friday etkinliğinde Türkiye'de de indirimler yapılıyor. Peki, Black Friday ne zaman başlayacak?
BLACK FRIDAY NEDİR?
ABD'de, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günüdür. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. Bugün beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır, ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin kârları sürekli artmıştır.
Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.
Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.
BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Efsane Cuma kasım ayının gelmesiyle merak konusu oldu. Her yıl milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel gün, gerek teknoloji gerek giyim her konuda büyük indirimler gerçekleşiyor. Black Friday bu yıl 27 Kasım 2020 tarihine denk geliyor.
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.