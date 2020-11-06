2021 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda kırmızı ışık, hız cezası ne kadar olacak?

2021 trafik cezaları ne kadar? 2021 kırmızı ışık hız cezası ne kadar olacak? MTV'den, yurt dışından telefon getirmeye kadar birçok harca zam gelirken trafik cezalarında da artış yaşandı. Peki, 2021 trafik cezaları ne kadar? Trafikte ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan bir sürücü 2020 yılında 2 bin 474 lira para cezası ödüyordu. 2021 yılında bu zamların yansımasıyla birlikte ödenecek ceza 2 bin 699 TL olacak.

2021 TRAFİK CEZALARI!

2021 yılında vergi, harç ve cezalar yüzde 9.11 oranında artacak. Buna göre suç işleyen kişiler cezaları 2020 yılına göre yüzde 9.11 artışla ödeyecek.