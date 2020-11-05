SON DAKİKA HABERİ... ABD Merkez Bankası Fed'in Çarşamba günü başlayan para politikası toplantısı bugün sona erdi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı. Fed aynı zamanda varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Bankadan faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu.

Fed, 15-16 Eylül tarihli toplantısında ABD ekonomisinin pandemiden kaynaklı sorunlara karşı toparlanmasına yardımcı olmak için faizleri en azından 2023 yılına kadar sabit tutacağının sinyalini vermişti.

Karar oybirliği ile alınırken Fed, ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanma kararlılığını tekrarladı ve tahvil alımlarına mevcut hızda devam edileceğini belirtti.

Fed'den yapılan açıklamada, zayıflayan talebin ve düşük enerji fiyatlarının enflasyonu aşağıda tuttuğu, destekleyici para politikasında sözel yönlendirmenin sürdüğü vurgulandı.