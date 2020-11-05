A101 5 Kasım aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatlerinde binlerce şubede yerini aldı. Teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği A101'de haftanın indirimli ürünleri arasında Samsung 55" 4K UHD Curved TV, HI-LEVEL 49" HD Anroid Smart LED TV, Xiaomi Eardbuds Bluetooth Kulaklık, Reeder P13 akıllı telefon, PHILIPS 10.000 mAh Powerbank, Piranha Duvar Şarjı ve Piranha Kulak İçi Kulaklık bulunuyor. İşte A101 aktüel kataloğu 5 Kasım 2020
A101 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap
SEG No-Frost Buzdolabı
REGAL Büro Tipi Buzdolabı
Aprilla Erkek Bakım Seti
Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü
Dijital Baskılı Kadife Yatak Örtüsü
Katlanabilir Süzgeç
Vip Mop Temizlik Kova Seti
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Taze Tost Peyniri