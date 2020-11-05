Kripto para piyasalarında ABD seçimleri etkisi





BtcTurk Youtube hesabında paylaşılan Kriptometre programına katılan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, son dönemlerde yalnızca Bitcoin değil, merkez bankaları tarafından geliştirilen dijital para birimlerinin de (Central Bank Digital Currency - CBDC) çokça konuşulduğunu vurguladı ve ekledi: "Global piyasalarda gerek kurumlar bazında gelen haberler, gerekse Türkiye'de kur üzerindeki baskıyı değerlendirirsek, çok net bir şekilde Bitcoin artık daha fazla tartışılır, daha fazla sorulur oldu." Kripto para birimlerinin yıllarca, sadece konuya hakim kişiler tarafından takip edildiğini, teknik konuların tartışıldığını anımsatan Manukyan, "Bugüne kadar genel trend merkez bankası politikaları, sıfır faiz veya bazı dönemlerde halving [blok ödülü yarılanması] gibi Bitcoin'e özel konulardı, ama son iki ayda baktığımızda tamamen farklı bir mecraya girdik" dedi.



Son olarak ödeme çözümleri sağlayıcısı Square ve yakın zaman önce de dijital ödeme devi PayPal tarafından kripto para desteğinin sunulmasıyla birlikte "Bitcoin'in ana gündem maddesi olduğunu, ciddi bir yatırım aracı haline dönüştüğünü" söyledi ve "Dolayısıyla bunun getirdiği bir ilgi patlaması var diyebiliriz" dedi.