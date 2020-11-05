İŞKUR, ülke genelinde yer alan özel sektör kurumlarına farklı branşlarda öğretmen alımları yapmaktadır. İŞKUR tarafından yapılacak olan okul öncesi öğretmeni pozisyonuna başvurular KPSS şartsız ve sınavsız olarak yapılacak. İŞKUR tarafından farklı illerde ve farklı kurumlara yapılan alımların başvuru şartları farklılık göstermekte olup, detaylar haberimizde yer almaktadır. İşte başvuru ekranı ve şartları... Okul öncesi öğretmenliği çalışma saatleri öğretmenin çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir. Devlet okullarında genellikle sabah ve öğle eğitimleri ayrıdır ve öğretmen sabahtan öğleye ya da öğleden akşama kadar çalışır.
İŞKUR KPSS'siz ve sınavsız okul öncesi öğretmeni alımı
İŞKUR KPSS'siz ve sınavsız okul öncesi öğretmeni alımı
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Her ilanın şartları farklı olup ortak başvuru şartları şu şekildedir:
- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartsız,
- Mesleğini severek yapan,
- Önlisans ve lisans mezunu olmak,
- Müfredata uygun planlı çalışan,
- Güler yüzlü ,Sabırlı, İletişim gücü yüksek,
- Okul kurallarına uyan,
- Sorumluluklarının bilincinde olan,
- Kendini geliştiren,
- Kariyerine önem veren,
- Kurumda uzun yıllar görev alabilecek,
- Dış görünüşüne önem veren,
- Bilgisayar kullanabilen, haftalık ve aylık programları hazırlayabilecek,
- Veli iletişiminde kuvvetli,
- Eğitim koordinatörü ile koordineli bir şekilde çalışarak; her türlü değerlendirme materyali, doküman, kaynak hazırlanmasından sorumlu olabilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan Okul Öncesi Öğretmeni alımlarına başvuru yapacak adaylar, BURAYA tıkladıktan sonra e-Devlet üzerinden giriş yaparak ilanların detaylı kriterlerini görebilir ve kendilerine uygun olan ilana için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Okul Öncesi Öğretmenliği Çalışma Alanları ve Maaşları
MEB'e bağlı veya özel devlet okulları, anaokulları, kreşler, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarında iş imkânı bulabilirsiniz. Eğer belli birikiminiz ve tecrübeniz var ise bir kreş bile açabilirsiniz.
Devlet kurumunda bir anasınıfı öğretmeni haftalık 18 saat sabit maaş ücreti ve 15 saatlik ek ders ücreti alır. Yeni başlayan bir öğretmen aylık 2220 TL sabit maaş, ek derslerle birlikte 2800 TL gibi bir maaş elde eder.
Okul Öncesi Öğretmeni Kaç Saat Çalışır?
Okul öncesi öğretmenliği çalışma saatleri öğretmenin çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir. Devlet okullarında genellikle sabah ve öğle eğitimleri ayrıdır ve öğretmen sabahtan öğleye ya da öğleden akşama kadar çalışır.
Özel kurumlar çalışma saatleri daha yüksek olur. Çoğu zaman 8-9 aralığında mesai başlar ve 18-19 gibi biter.