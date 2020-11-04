SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu: 'Ödemeler bugün 18:00 itibarıyla başlayacak!'

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödeme bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı Temmuz-Ağustos aylarına ilişkin, çiğ süt desteği ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Geçtiğimiz günlerde temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait çiğ süt desteğini 40 kuruş olarak ödeyeceğimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu kapsamda ilk etapta 246 bin 649 üreticimizin; işlemleri tamamlanan temmuz ve ağustos aylarına ait 1 milyon 629 bin ton çiğ sütü için 607 milyon TL destek ödemesini, bugün saat 18.00'den itibaren yapacağız. Eylül ayında üretilen çiğ süte ait çalışmalar ise halen devam etmekte olup; işlemlerin tamamlanmasının ardından bu aya ait desteği de ödeyeceğiz" dedi.