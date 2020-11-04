



Otomobil satışları 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73.1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99.7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı. Bu yılın Ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.