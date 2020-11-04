Binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek Ekim rakamına ulaşıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 78.1 büyüdü, 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.
Otomobil satışları 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73.1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99.7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı. Bu yılın Ekim ayı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.
Sadece otomobil satışları bu dönemde yüzde 90.9 artarak 76 bin 341 adet olurken; hafif ticari araç pazarı da yüzde 102.6 yükselişle 18 bin 392 seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarı tahmini ise 700-750 bin adet aralığından 725-775 bin adet aralığına yükseltildi.