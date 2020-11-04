Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020- 2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının uzatıldığını duyurdu. Dün son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Başvuru yapamayanları düşünerek süreleri uzatma kararı aldık" dedi.
2020-2021 eğitim öğretim yılında bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/ kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilecek.
2020-2021 eğitim öğretim yılında bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/ kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilecek.