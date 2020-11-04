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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 Gazete
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    Gençlik ve duyurdu: - başvuruları uzadı

    Gençlik ve , 2020- 2021 eğitim öğretim yılı için ve başvurularının uzatıldığını duyurdu. Dün son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Başvuru yapamayanları düşünerek süreleri uzatma kararı aldık" dedi.

    Burs-kredi başvuruları uzadı
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020- 2021 eğitim öğretim yılı için ve başvurularının uzatıldığını duyurdu. Dün son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayan Kasapoğlu, "Başvuru yapamayanları düşünerek süreleri uzatma kararı aldık" dedi.

    2020-2021 eğitim öğretim yılında bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/ kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilecek.
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    Haberler Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu: Burs-kredi başvuruları uzadı