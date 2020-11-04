Küresel piyasalar Amerika'daki başkanlık seçimlerine kilitlenmişken içeride de fiyatlamalar yurt dışından etkileniyor. Hafta başıyla yükseliş trendi gösteren Borsa İstanbul ile ilgili A Para yayınına katılan uzmanların görüşleri şöyle:
Alternatif Yatırım Grup Başkanı Mete Yüksel, bankalar iyi gösterdikleri performansa rağmen yıl başından bu yana Borsa İstanbul'da yüzde 30 satış yediğini ifade ederek, "Yabancılardan en ufak bir teveccüh bile kendi içinde kendini besleyen bir zincir yaratarak bankacılık sektörünün fiyatlamasını pozitif olarak etkileyecektir" dedi.
Ekonomist Belgin Maviş, Borsa İstanbul'da ana yükseliş trendinin bozulmadığını ifade ederek, "Genel görüntü Trump, Biden'ın gerisindeymiş gibi görünse de piyasa fiyatlamaları hiç de öyle söylemiyor" dedi.
Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal ise ABD seçimlerinin sürprizlere açık olduğunu ifade ederek, "Seçim bittikten sonra belirsizliğin sürmesi risk iştahına baskı oluşturur" dedi.