Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Borsa yatırımcısına kazandıran tavsiyeler: lar yabancıyla yükselir

    Uzmanlar Amerika lerinin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtti. ’da hisselerinin yabancı ilgisiyle artacağını söyledi.



    Küresel     piyasalar Amerika'daki başkanlık seçimlerine kilitlenmişken içeride de fiyatlamalar yurt dışından etkileniyor. Hafta başıyla yükseliş trendi gösteren Borsa İstanbul ile ilgili A Para yayınına katılan uzmanların görüşleri şöyle:



    Alternatif Yatırım Grup Başkanı Mete Yüksel, bankalar iyi gösterdikleri performansa rağmen yıl başından bu yana Borsa İstanbul'da yüzde 30 satış yediğini ifade ederek, "Yabancılardan en ufak bir teveccüh bile kendi içinde kendini besleyen bir zincir yaratarak bankacılık sektörünün fiyatlamasını pozitif olarak etkileyecektir" dedi.



    Ekonomist Belgin Maviş, Borsa İstanbul'da ana yükseliş trendinin bozulmadığını ifade ederek, "Genel görüntü Trump, Biden'ın gerisindeymiş gibi görünse de piyasa fiyatlamaları hiç de öyle söylemiyor" dedi.



    Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal ise ABD seçimlerinin sürprizlere açık olduğunu ifade ederek, "Seçim bittikten sonra belirsizliğin sürmesi risk iştahına baskı oluşturur" dedi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Borsa yatırımcısına kazandıran tavsiyeler: Bankalar yabancıyla yükselir