



Alternatif Yatırım Grup Başkanı Mete Yüksel, bankalar iyi gösterdikleri performansa rağmen yıl başından bu yana Borsa İstanbul'da yüzde 30 satış yediğini ifade ederek, "Yabancılardan en ufak bir teveccüh bile kendi içinde kendini besleyen bir zincir yaratarak bankacılık sektörünün fiyatlamasını pozitif olarak etkileyecektir" dedi.