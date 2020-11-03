2021 yılı gelip çatarken bankalar tarafından yapılan promosyon ödeme tutarları, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca anlaştığı bankadan almak için taahhüt veren emekliler, bu sürenin dolmasına kısa bir süre kala bankalar tarafından sunulan avantajları öğrenmek istiyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar promosyon ödeniyor? İşte ödeme koşulları...
HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?
Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istenilen bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İşte bankaların promosyon tutarları:
YAPI KREDİ BANKASI
Maaşı 1500 TL olanlar için 1000 TL
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 1250 TL
Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlar için ise 1500 TL promosyon ödeyecek.
İŞ BANKASI
Maaşı 1500 tl olanlar için 750 TL
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 875 TL
Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1000 TL promosyon ödeyecek.
DENİZBANK
Maaşı 1500 TL olanlar için 675 TL
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 850 TL
Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1000 TL promosyon ödeyecek.
QNB FİNANSBANK
Maaşı 1500 TL olanlar için 850 TL
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 1100 TL
Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1300 TL promosyon ödeyecek.
TEB
Maaşı 1500 TL olanlar için 500 TL
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 625 TL
Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 750 tl promosyon ödeyecek.
GARANTİ BBVA
Maaşı 1500 TL olanlar için 800 TL
Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 1000 TL
Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1200 TL promosyon ödeyecek.