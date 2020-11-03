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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 22:51
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    • 03.11.2020 22:51
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    Yeni yıl gelip çatıyor! ve emeklisine ne kadar ödeniyor? Ödeme koşulları...

    İlk olarak 2017 yılında ödenmeye başlayan lar 3 yılda bir emeklilere ek gelir kapısı oluyor. 3 yıllık taahhütname süresinin sona ermesiyle birlikte emekliler yeni promosyon almaya hazırlanıyor. Bu bağlamda yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı merak konusu oldu. Peki, ve emeklisine ne kadar promosyon ödeniyor? İşte banka banka ödenen promosyon tutarları

    SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar promosyon ödeniyor?

    2021 yılı gelip çatarken bankalar tarafından yapılan promosyon ödeme tutarları, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca anlaştığı bankadan almak için taahhüt veren emekliler, bu sürenin dolmasına kısa bir süre kala bankalar tarafından sunulan avantajları öğrenmek istiyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar promosyon ödeniyor? İşte ödeme koşulları...

    HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

    Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istenilen bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.

    HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

    İşte bankaların promosyon tutarları:

    YAPI KREDİ BANKASI

    Maaşı 1500 TL olanlar için 1000 TL
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 1250 TL
    Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlar için ise 1500 TL promosyon ödeyecek.

    İŞ BANKASI

    Maaşı 1500 tl olanlar için 750 TL
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 875 TL
    Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1000 TL promosyon ödeyecek.

    DENİZBANK

    Maaşı 1500 TL olanlar için 675 TL
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 850 TL
    Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1000 TL promosyon ödeyecek.

    QNB FİNANSBANK

    Maaşı 1500 TL olanlar için 850 TL
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 1100 TL
    Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1300 TL promosyon ödeyecek.

    TEB

    Maaşı 1500 TL olanlar için 500 TL
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 625 TL
    Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 750 tl promosyon ödeyecek.

    GARANTİ BBVA

    Maaşı 1500 TL olanlar için 800 TL
    Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 1000 TL
    Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1200 TL promosyon ödeyecek.
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    Haberler Ekonomi Yeni yıl gelip çatıyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar promosyon ödeniyor? Ödeme koşulları...