2021 yılı gelip çatarken bankalar tarafından yapılan promosyon ödeme tutarları, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca anlaştığı bankadan almak için taahhüt veren emekliler, bu sürenin dolmasına kısa bir süre kala bankalar tarafından sunulan avantajları öğrenmek istiyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar promosyon ödeniyor? İşte ödeme koşulları...

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istenilen bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.