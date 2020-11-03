ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi, yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta Asonic Powerbank, Slazenger Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt, Tursil Toz Çamaşır Deterjanı, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı ve Yumoş Konsantre Yumuşatıcı ürünleri yer alıyor.

ŞOK 4 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Powerbank 20000 MAH

• 2 Cihazı aynı anda maksimum

performans ile şarj edebilme

DC 5V. 2.1A