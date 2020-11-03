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    • 03.11.2020 22:25
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    ürün listesi belli oldu! 'ta yarından itibaren o ürünlerde dev indirim

    ürün listesi belli oldu. 'ta yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Yumoş Konsantre Yumuşatıcı, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90’lı, Tursil Toz Çamaşır Deterjanı, Asonic Powerbank, Everest Akıllı Saat, Lenovo Kablolu Kulaklık, Slazenger Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt ve Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı yer alıyor. İşte ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi

    takvim.com.tr
    ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi belli oldu!

    ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi, yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. ŞOK'ta bu hafta Asonic Powerbank, Slazenger Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt, Tursil Toz Çamaşır Deterjanı, Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı ve Yumoş Konsantre Yumuşatıcı ürünleri yer alıyor.

    ŞOK 4 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Powerbank 20000 MAH
    • 2 Cihazı aynı anda maksimum
    performans ile şarj edebilme
    DC 5V. 2.1A

    Kadın/Erkek Dryfit T-Shirt
    • S-M, L-XL bedenlerde
    • Ter tutmayan kumaş

    Kadın Tüllü Tayt
    • S-M, L-XL bedenlerde
    • Yüksek bel
    • Tül detaylı

    Peluş Cam Matara
    • 470 ml
    • Paslanmaz kapak
    • Peluş kılıflı

    Fairy Platinum Hepsi 1 Arada Kapsül 90'lı

    Sleepy Natural Jumbo
    • Junior 20'li /Maxi 27'li /Midi 30'lu /Mini 42'li/ Xlarge 17'li /Yenidoğan 42'li

    Atatürk /Poinsettia Çiçeği
    • Büyük boy

    Ülker O'lala Gurme
    • 70 gr
    • Kırmızı kadife pasta lezzetinde
    • Karamelli pasta lezzetinde
    • Profiterol lezzetinde

    Barilla Makarna Çesitleri
    500 gr Spaghetti /Fusilli /Penne Rigate

    Tursil Toz Çamaşır Deterjanı10 kg
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    Haberler Ekonomi ŞOK 4 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi belli oldu! ŞOK'ta yarından itibaren o ürünlerde dev indirim