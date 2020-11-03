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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 18:29
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    • 03.11.2020 18:29
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    11.11 indirimleri için geri sayım başladı. İnternet üzerinden sık sık alışveriş yapanlar indirim fırsatlarının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü olarak geçen bu günde bazı alışveriş sitelerinde çılgın indirimler yapılıyor, indirimlerin yüzde oranları normal zamanlara göre oldukça yüksek oluyor. Peki, ? ? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Trendyol 11.11 indirimleri ne zaman başlıyor?

    Trendyol 11.11 indirimlerinin başlayacağı tarih, özellikle Kasım ayına geldiğimiz şu günlerde merakla araştırılıyor. Bu bağlamda Trendyol 11.11 indirimleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Her yıl Kasım ayında düzenlenen ve normal zamana göre çok daha uygun fiyatlarla sunulan ürünler 2020 yılında da vatandaşlarla buluşacak. Peki, Trendyol indirimleri hangi ürünlerde olacak? İşte detaylar...

    TRENDYOL 11.11 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Trendyol süper indirim günleri 9-12 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. 1 Kasım Dünya Bekarlar Günü olarak geçen bu günde bazı alışveriş sitelerinde çılgın indirimler yapılıyor, indirimlerin yüzde oranları normal zamanlara göre oldukça yüksek oluyor.

    HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?

    Cep telefonu ve aksesuar
    Ev ürünleri
    Giyim
    Kozmetik

    Bilgisayar ve tablet
    Gözlük
    Ayakkabı
    Dekorasyon
    Okul ürünleri

    Oyuncak
    Kitap
    Kırtasiye
    Moda
    Bakım
    Bebek ve oyuncak ürünleri

    Mobilya
    Spor ürünleri
    Kitap
    Parfüm

    Valiz
    Otomobil ve motosiklet ürünleri
    Saat
    İç giyim
    Beyaz Eşya

    DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

    Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

    DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda.
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    Haberler Ekonomi Trendyol 11.11 indirimleri ne zaman başlıyor? Trendyol indirimleri hangi ürünlerde olacak?