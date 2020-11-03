Trendyol 11.11 indirimlerinin başlayacağı tarih, özellikle Kasım ayına geldiğimiz şu günlerde merakla araştırılıyor. Bu bağlamda Trendyol 11.11 indirimleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Her yıl Kasım ayında düzenlenen ve normal zamana göre çok daha uygun fiyatlarla sunulan ürünler 2020 yılında da vatandaşlarla buluşacak. Peki, Trendyol indirimleri hangi ürünlerde olacak? İşte detaylar...

TRENDYOL 11.11 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol süper indirim günleri 9-12 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. 1 Kasım Dünya Bekarlar Günü olarak geçen bu günde bazı alışveriş sitelerinde çılgın indirimler yapılıyor, indirimlerin yüzde oranları normal zamanlara göre oldukça yüksek oluyor.