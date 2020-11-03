Trendyol 11.11 indirimlerinin başlayacağı tarih, özellikle Kasım ayına geldiğimiz şu günlerde merakla araştırılıyor. Bu bağlamda Trendyol 11.11 indirimleri ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Her yıl Kasım ayında düzenlenen ve normal zamana göre çok daha uygun fiyatlarla sunulan ürünler 2020 yılında da vatandaşlarla buluşacak. Peki, Trendyol indirimleri hangi ürünlerde olacak? İşte detaylar...
TRENDYOL 11.11 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol süper indirim günleri 9-12 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. 1 Kasım Dünya Bekarlar Günü olarak geçen bu günde bazı alışveriş sitelerinde çılgın indirimler yapılıyor, indirimlerin yüzde oranları normal zamanlara göre oldukça yüksek oluyor.
HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM OLACAK?
Cep telefonu ve aksesuar
Ev ürünleri
Giyim
Kozmetik
Bilgisayar ve tablet
Gözlük
Ayakkabı
Dekorasyon
Okul ürünleri
Oyuncak
Kitap
Kırtasiye
Moda
Bakım
Bebek ve oyuncak ürünleri
Mobilya
Spor ürünleri
Kitap
Parfüm
Valiz
Otomobil ve motosiklet ürünleri
Saat
İç giyim
Beyaz Eşya
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?
Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.
DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda.