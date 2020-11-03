Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

"SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR"

Bankacılık endeksi yüzde 3,74 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,83 ile KOBİ Sanayi oldu.