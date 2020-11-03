Fıstık çamı (Pinus pinea), çamgiller (Pinaceae) familyasından Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, İspanya, İtalya, Girit ve Türkiye'de yayılış gösteren çam türüdür. Kim derdi bu kadar para kazandıracak diye. Silifke'nin Öztürkmenli Mahallesi'nde yaşayan emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 20 yıl önce gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı fidanı dikti. Geçen yıla kadar ağaçların gölgesi sayesinde ferahlayan Serin, evine gelen misafirinin uyarısıyla çam fıstıklarını toplayıp, satmaya başladı. Serin, ilk hasadında 200 kilogram çam fıstığı elde etti. Fıstığın kilosunu 200 TL'den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.
ARKADAŞ TAVSİYESİ İLE BAŞLADI
Çam fıstığının ilaç ve bakım istemediğinin altını çizen Serin, "Ağacı ilk önce gölgelik olarak dikmiştim, bir yerde de gördüm çekirdeği toplanıyordu. Ben de diktim. Dibine dökülenleri çocuklar yiyordu. Bir gün bir arkadaş geldi ve 'Bunu sat. Bunlar güzel para yapar. Şubat ayında topla, temmuz, ağustos ayında ser ve içini dök' diyerek gitti. Toplayıp, dediğini yaptım ve o yıl güzel para kazandım. Şimdi ise iki sene biriktirip satıyorum. Tarsus'a götürüp orada kırdırıyorum. Su, ilaç istemiyor sadece kozalaklarını toplayıp kurutup çırpıyorsun o kadar" dedi.
GELİR KAPISI OLDU
Geçen yıl kilosunu 200 liraya veren Serin, şöyle konuştu:
"Şu an İstanbul'da 500 liraya alıcı bulunuyormuş. Biz de 300 liraya vermeyi düşünüyoruz. Ama benim tavsiyem Silifke'de bu dikilse çok güzel bir gelir olur çiftçi için. Su istemez, ilaç istemez sadece dikeceksin arada sulayacaksın. Zeytin dikiyorsun para etmiyor, domates dikiyorsun para etmiyor, nar dikildi nar olmadı o nedenle benim tavsiyem fıstık çamından dikilse iyi bir gelir kapısı olur ama kimse dikkate almıyor."
'DİKMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'
Zamanında daha fazla fıstık çamı dikmediği için pişman olduğunu da belirten Serin, "İki yıl biriktiriyorsun, hiçbir zarar gelmiyor tazeliğini kabuğunun kalınlığı nedeniyle koruyor. Bu nedenle ürün az olduğu için biriktirip satıyorum, ben çok memnunum, düşünmediğim yerden bir gelir kapım oldu. Keşke zeytin dikeceğime çam fıstığı dikeydim" diye konuştu.
FISTIK ÇAMI ÖZELLİKLERİ (Detaylar Wikipedia'dan alınmıştır)
Morfolojik özellikleri
Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsiye gibi bir yapıya sahiptir. Gençken kuvvetli büyür. 20–25 m. boy yapar. Düzgün bir gövdeye ve bu gövdeden dik olarak çıkan yatay duruşlu dallara sahiptir. İğne yaprakları parlak açık yeşil renkli, 10–20 cm uzunlukta ve uç kısmı sivridir. kozalakları kestane renginde, yumurtamsı veya yuvarlak 10–15 cm uzunluk, 6–10 cm genişlikte, çok kısa saplı ve genellikle reçinelidir. Tek veya iki tanesi karşılıklı dizilmiştir. Tohumları sert, soluk kırmızı, uzunca ters yumurta biçiminde, oldukça büyüktür ve 3. yılda olgunlaşır.
Ekolojik istekleri
Toprak istekleri bakımından çok seçici olmasa da geçirgen kumlu, gevşek toprakları severler. Işık ağacı olup gençken hızlı büyür ve derine giden kazık kök sistemine sahiptir. Ağırlık olarak 0–900 m aralığında Başta Ege Bölgesi olmak üzere Marmara, Akdeniz bölgelerinde geniş yayılış gösterir. Rutubet isteği fazladır. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında su açığı olmamalıdır. Kısa süreli donlara karşı dayanıklı olmasına rağmen etkilenir. Atmosferik kirliliğe ve yer altı sularındaki tuzlulaşmaya karşı duyarlıdır. Yangın sonrası sürgün verme kapasitesi yüksektir.
Türkiye'deki dağılımı
Türkiye İspanya'dan sonra en fazla alana sahip ülkedir. Yaklaşık 100.000 hektar alanda saf ya da kızılçam ile karışık bulunur. Özel ağaçlandırmalarda da yaygın olarak kullanılan bir türdür. 8-10 yaşından sonra ekonomik olarak işletilmeye başlanmakta ve 80-100 yaşına kadar fıstık üretimine devam edilmektedir. En yoğun bulunduğu yöreler İzmir-Bergama (Kozak) ve Aydın-Koçarlı (Mazon) ilçeleridir.
Yetiştirme
Çam fıstığı için üretimi yapılan bu ağaçta kozalak toplama zamanları yağış durumuna göre Ocak-Haziran ayları arasında değişmektedir. Zengin tohum yılları 3-4 yılda bir olan fıstık çamı 28 günde çimlenmektedir. Üç yıllık kozalaklar aynı anda ağacın üzerinde görülebilir.
Tohum bileşimi
100 g çam fıstığında bol protein ve mineral vardır. 100 g içinde 45 g doymamış yağ asidi, 31 g protein, 5 g karbonhidrat, mineraller ve su bulunmaktadır. 100 g fıstığın kalori değeri 580 kaloridir. Bileşiminde linoleik asit ve oleik asit vardır. Ayrıca omega 3 ve 6, B ve C vitaminleri, karoten, demir, çinko, potasyum, manganez, fosfor bulunur.