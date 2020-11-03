'DİKMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM'

Zamanında daha fazla fıstık çamı dikmediği için pişman olduğunu da belirten Serin, "İki yıl biriktiriyorsun, hiçbir zarar gelmiyor tazeliğini kabuğunun kalınlığı nedeniyle koruyor. Bu nedenle ürün az olduğu için biriktirip satıyorum, ben çok memnunum, düşünmediğim yerden bir gelir kapım oldu. Keşke zeytin dikeceğime çam fıstığı dikeydim" diye konuştu.

FISTIK ÇAMI ÖZELLİKLERİ (Detaylar Wikipedia'dan alınmıştır)

Morfolojik özellikleri

Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsiye gibi bir yapıya sahiptir. Gençken kuvvetli büyür. 20–25 m. boy yapar. Düzgün bir gövdeye ve bu gövdeden dik olarak çıkan yatay duruşlu dallara sahiptir. İğne yaprakları parlak açık yeşil renkli, 10–20 cm uzunlukta ve uç kısmı sivridir. kozalakları kestane renginde, yumurtamsı veya yuvarlak 10–15 cm uzunluk, 6–10 cm genişlikte, çok kısa saplı ve genellikle reçinelidir. Tek veya iki tanesi karşılıklı dizilmiştir. Tohumları sert, soluk kırmızı, uzunca ters yumurta biçiminde, oldukça büyüktür ve 3. yılda olgunlaşır.