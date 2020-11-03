Günlük 89 TL kazanarak iş sahibi olun! İŞKUR’dan meslek edindirme kursları gelecek kapısı açacak!

İŞKUR işsizleri iş sahibi yapmak için eğitimler vermeye devam ediyor. Bu eğitimleri alanlar aynı zamanda para kazanabiliyor. Günlük 89 TL kazanarak hem meslek kazanabilir hem de iş sahibi olabilirsiniz. İŞKUR'un hazırladığı bu programa katılmak ise çok kolay. Peki, İŞKUR meslek edindirme kurslarına katılma yolları nelerdir? İşte tüm detaylar…
İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek için İŞKUR'un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR'A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor.
Programa katılmak isteyen vatandaşların emekli de olmaması gerekiyor. Bunun yanında programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak gibi şartlar aranıyor.
BİLİŞİMDE EĞİTİM SÜRESİ 6 AY OLACAK
İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi Bilişim ve İmalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacak. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programları 3 ay uygulanacak.
İşbaşı Eğitim Programı Gerekli Evrak Listesi
İşsizlerin mesleki deneyimi arttırmak ve teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yönelik uygulanan İşbaşı Eğitim Programından(İEP) yüksek öğretim öğrencilerinin de staj kapsamında yararlanmaları amaçlanmıştır.
İşbaşı Eğitim Programı(İEP) 4857 sayılı Kanun'a ve 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan, İŞKUR'a kayıtlı işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının payı olan iktisadi teşekküllerde uygulanabilir.
İşbaşı Eğitim Programından Kimler Yararlanabilir?
Genel olarak 17 ile 70 yaşları arasında son 1 ay 6 ay dır işsiz olan herkes İEP ten faydalanabilir fakat bunun bazı istisnai durumları da bulunmaktadır.
ARANAN ŞARTLAR
En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.
2-10 çalışana 1, 11 + çalışana % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahüdü verilirse bu oran %30'a kadar çıkarılabilir.
Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR'a yeni talepte bulunulabilir.
Program en fazla 320 fiili gün uygulanır(Süre kısıtlaması ya da uzatılması kurumun inisiyatifindedir). Program süresinden önce bitirilebilir. 1 yıl yane 320 fiili günü sadece ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak daha önce hiç sigorta girişi olmayan katılımcılar kullanabilir.
Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.
Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.
Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün işyerlerinde uygulanır.
Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.
Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısımı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmamalıdır.
Katılımcının son 6 ayda 1 gün dahi sigortalı olmaması gerekir.
Son 1 aydır çalışmayan bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.
Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması gerekir. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.
Kursiyerde aranan şartlar;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak.
15 yaşını tamamlamış olmak.
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak.
Emekli olmamak.
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak.
İşverenle 1. veya 2. derece kan hısımı olmamak.
Son 1 aydır sigortalı olarak bir işte çalışmamış olmak.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.
İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır.
Programa katılmak isteyenler, işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR'dan kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.