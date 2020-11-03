Günlük 89 TL kazanarak iş sahibi olun! İŞKUR’dan meslek edindirme kursları gelecek kapısı açacak!

İŞKUR işsizleri iş sahibi yapmak için eğitimler vermeye devam ediyor. Bu eğitimleri alanlar aynı zamanda para kazanabiliyor. Günlük 89 TL kazanarak hem meslek kazanabilir hem de iş sahibi olabilirsiniz. İŞKUR'un hazırladığı bu programa katılmak ise çok kolay. Peki, İŞKUR meslek edindirme kurslarına katılma yolları nelerdir? İşte tüm detaylar…

İŞKUR İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞKUR, işsizleri iş sahibi yapmak için pek çok eğitim düzenliyor. Bu eğitimlerden biri de "İş başı eğitim programı". Bu programa katılabilmek için İŞKUR'un bazı şartları oluyor. İŞKUR tarafından hazırlanan İşbaşı Eğitim Programına 15 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Ancak bu kişilerin İŞKUR'A kayıtlı ve işsiz olması gerekiyor. Öte yandan programa katılmak isteyen kişilerin işverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar katılabiliyor.