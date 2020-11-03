Kasım kira artışı ne kadar? TEFE TÜFE 2020 Kasım ayı zam artış oranı yüzde kaç?

Kasım ayı kira artışı ne kadar? TEFE TÜFE Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kasım ayı kira artışının ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranını enflasyon verilerine göre yapabilecek. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne kadar?
KASIM AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR?
Enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Veriler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GEÇEN AY YÜZDE KAÇTI?
Tüketici fiyatları Eylül'de aylık yüzde 0.97 artttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayındaki yüzde 9.26 düzeyinden yüzde 11.75'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 8.33 düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 11.47'ye geriledi.
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Kira Artış Oranı: % 11,47
Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 114,70 TL
Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.114,70 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Ekim ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.114,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.