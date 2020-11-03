Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de 27 Temmuz'da (13 günlük) hesaplara yatırılmıştı. Kalan 13 günlük ikramiye, Cumhurbaşkanı kararına göre 14 Aralık'ta ödenecek. İşçilerin hesabına bu tarihte en az 911,73 lira yatırılacak. Maaşa göre ödenecek tutar artacak.