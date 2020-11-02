ABD hazinesi dördüncü çeyrekte 617 milyar dolar borçlanacak

Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde ise 454 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonu nakit dengesinin 1,782 trilyon dolar olduğunun bilgisi verildi.

Bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının varsayıldığını duyurmuştu.