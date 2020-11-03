Küresel borsalardaki hareketler Borsa İstanbul'a da yansırken geçen hafta yaşanan satıcılı seyir bu hafta kısmen yükselişe bıraktı.
ABD'deki seçim piyasaların odağında yer alırken, perşembe günü Fed ve BoE'nin faiz kararları ile cuma günkü istihdam raporu ve içeride imalat sanayi PMI verileri yatırımcı kararlarında belirleyici olacak.
Öte yandan ihracat rakamlarında gelen rekor da özellikle ihracatçı firmaların hisselerine olumlu yansımaya başladı.
Uzmanlar döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat yapan şirketleri daha fazla ön plana çıkardığını belirtiyor.
Hem ihracat yapıp hem de karı yüksek şirketlerin hisselerinin yükseldiğini belirten uzmanlar bilanço döneminde de yatırımcıların hisse bazlı gelişmeleri takip edebileceğini söylüyor.
EKİM'DE ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ekim ayında yatırımcısına kazandıran tek şirket yüzde 19,1 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.
Ekim ayında yatırımcısına Beşiktaş yüzde 15,6, Trabzonspor yüzde 18,5, Galatasaray yüzde 20,2 kaybettirdi.