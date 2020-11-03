Değerli metaller arasında yer alan gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Emtia piyasalarında gümüş fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gümüş, 23.65 dolar/onstan başladığı günde, 24 dolar/onsun üzerine geri dönerek yeşilde kapattığı bir günü geride bıraktı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım Kapalıçarşı canlı gümüş alış satış fiyatları

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,64

SATIŞ(TL) 6,64