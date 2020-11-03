Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,4300 liradan güne başladı. Serbest piyasada ilk saatlerde 9,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8180 lira olmuştu. Peki, euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 521 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 513 bin 30 lira, en yüksek 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 521 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 855 milyon 39 bin 269,44 lira, işlem miktarı ise 3.624,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 880 milyon 285 bin 962,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 artarak 352 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 yükselerek 11.948 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 artışla 5.742 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 4.761 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 primle 18.729 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 6.682 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1,1682 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarının, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tedbirlere karşın Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışıyla alıcılı seyrettiğini söyledi.
Bugün, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, dün beklentilerden iyi gelen imalat sanayi verilerinin desteği ile küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.
Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tekrar gündeme gelen sıkı tedbirlere karşın aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışı da pay piyasalarındaki olumlu havayı destekledi.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak kapanışta 3.271 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 40.221 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 24.940 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 primle 2.343 puandan günü tamamladı.
Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, uluslararası piyasalarda dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 104,6 seviyelerine geriledi.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI HAFİF TOPARLANDI
ABD başkanlık seçimleri öncesinde, Libya'nın hızla artan petrol üretiminin de etkisiyle sert düşen petrol fiyatları ve doların güç kazanmasıyla düşen altın fiyatları hafif toparlandı.
Avrupa genelinde Covid-19 kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de, güçlü dolar, sarı madenin kazanımlarını sınırladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.26 artışla 38.95 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.78 artışla 36.90 dolar,
- altın yüzde 0.20 artışla 1,891.20 dolar,
- gümüş yüzde 0.50 artışla 23.94 dolar,
- bakır yüzde 0.89 artışla 6,773.00 dolar,
- platin yüzde 0.58 artışla 861.11 dolar,
- paladyum yüzde 0.82 artışla 2,238.46 dolar düzeyindeydi.