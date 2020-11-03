Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları, piyasaların kapanış saatlerinden itibaren merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,4300 liradan güne başladı. Serbest piyasada ilk saatlerde 9,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8180 lira olmuştu. Peki, euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?