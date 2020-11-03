Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6, memur emeklilerinde yüzde 5 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek.
Emekli doktorların ilave ödemeleri de memur maaş katsayısı yüzde 5 artarsa, uzman olmayanlarda 2 bin 108, uzmanlarda 2 bin 757 liraya çıkacak.
VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR
■ İLAVE ödeme, makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlara veriliyor.
■ SİGORTALI bir işte çalışmamak gerekiyor.
■ EĞER doktor vefat etmişse, ilave ödemeyi hak sahibi yakınları alıyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ilave ödemeden yararlanabiliyor.