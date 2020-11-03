Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.