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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 Gazete
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    Emekliye 3'lü ! Hem maaş hem ek ödeme tutarları yükselecek...

    ’ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek. lar üçüncü mı ilave ödemesinde görecek. Bu ödemede 2 bin 757 lira seviyesi göründü...

    Emekliye 3'lü zam

    Tüm emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.

    Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda ise 2 bin 625 lira. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci 6 aylık enflasyonu oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 3 artış ve ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

    Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6, memur emeklilerinde yüzde 5 olacak. Maaşlar artacağı için ek ödemeler de yükselecek.

    Emekli doktorların ilave ödemeleri de memur maaş katsayısı yüzde 5 artarsa, uzman olmayanlarda 2 bin 108, uzmanlarda 2 bin 757 liraya çıkacak.

    VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR
    ■ İLAVE ödeme, makam tazminatı ödemesine hak kazanamamış olanlara veriliyor.

    ■ SİGORTALI bir işte çalışmamak gerekiyor.

    ■ EĞER doktor vefat etmişse, ilave ödemeyi hak sahibi yakınları alıyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ilave ödemeden yararlanabiliyor.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 3'lü zam! Hem maaş hem ek ödeme tutarları yükselecek...