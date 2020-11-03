3 Kasım Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 300 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 513 bin 30 lira, en yüksek 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 521 bin 300 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?