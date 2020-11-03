3 Kasım Kapalıçarşı canlı altın fiyatları, altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 300 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 513 bin 30 lira, en yüksek 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 521 bin 300 liradan tamamladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|512,30
|512,50
|521,80
|522,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.376,00
|3.397,00
|3.439,00
|3.460,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|467,20
|471,20
|476,00
|480,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.299,00
|3.319,00
|3.360,00
|3.380,00
|Yarım Ziynet
|1.650,00
|1.660,00
|1.680,00
|1.690,00
|Çeyrek Ziynet
|825,00
|830,00
|840,00
|845,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,85 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.460,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,85 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 521 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 513 bin 30 lira, en yüksek 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 521 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 855 milyon 39 bin 269,44 lira, işlem miktarı ise 3.624,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 880 milyon 285 bin 962,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.905,65 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.905,65 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 artışla 521 bin 300 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4487 lira, satışta 8,4825 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3701 lira, satışta 8,4037 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,66'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,20'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1722, sterlin/dolar paritesi 1,3051, dolar/yen paritesi de 104,55 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,85 yükselerek 40,10 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI TOPARLANDI
Yatırımcıların ABD başkanlık seçimlerine odaklandığı Salı günü önde gelen emtia borsalarında petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükselirken, altın da yaklaşık bir hafta aradan sonra yeniden 1,900 doların üzerine döndü.
Son anketlere göre, Demokrat Parti'nin başkanı adayı Joe Biden, yarışın başa baş gittiği altı eyalette ABD Başkanı Donald Trump karşısında küçük farkla önde görünüyor.
Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretim kısıntılarının kapsamını genişletmeye hazırlandıklarına ilişken haberlerin Rusya basınında yer alması da petrol fiyatlarını destekledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.60 artışla 40.26 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.24 artışla 38.21 dolar,
- altın yüzde 0.56 artışla 1,906.07 dolar,
- gümüş yüzde 0.69 artışla 24.27 dolar,
- bakır yüzde 0.89 artışla 6,773.00 dolar,
- platin yüzde 1.22 artışla 873.09 dolar,
- paladyum yüzde 2.96 artışla 2,285.83 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 513 liraya, çeyrek altın 839 liraya, Cumhuriyet altını da 3,450 liraya yükseldi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD seçimlerinin tamamlanmasına saatler kala piyasaların bütün odağının bu yöne kaydığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:
"Altın ise seçim öncesi pozitifliğiyle öne çıktığı bir başlangıç yaparak yeni haftaya giriş yaptı. 1,878 dolar/ons seviyesinden güne başlayan sarı maden, gün boyu pozitif bir seyirle hareket etti.
"Piyasalar Joe Biden'ın seçimi kazanmasının yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisi'nin de, aynı anda Demokratların kazanacağı beklentisini satın almaya başlamış görünüyor.