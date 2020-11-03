Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak 3 Kasım'ı 1.150,71 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: