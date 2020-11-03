BİM 3 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası, Neutrogena Jel Vücut Losyonu, Dermokil Cilt Maskesi, Colgate Diş Macunu + Ağız Bakım Suyu, Blume 10'lu Mini Cep Mendili, Vaseline Dudak Nemlendirici, M Original Çikolata Temalı Kulaklık, Vip Çikolata Tozlu Cappucino ve Massara Antep Fıstıklı Kurabiye ürünleri ön planda bulunuyor.

BİM 3 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack

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