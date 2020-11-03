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    • Ekonomi
    • 03.11.2020 21:54
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    • 03.11.2020 21:54
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    indirimleri raflarda! de bu hafta hangi indirimler bulunuyor?

    indirimleri raflardaki yerini aldı. Kozmetik ve kahve ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda M Original Çikolata Temalı Kulaklık, Dermokil Cilt Maskesi, Blume 10'lu Mini Cep Mendili, Vaseline Dudak Nemlendirici, Massara Antep Fıstıklı Kurabiye ve Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack ürünleri dikkat çekiyor. Peki, de bu hafta hangi indirimler bulunuyor? İşte 3 Kasım aktüel kataloğu indirim listesi

    BİM 3 Kasım aktüel kataloğu indirimleri raflarda!

    BİM 3 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası, Neutrogena Jel Vücut Losyonu, Dermokil Cilt Maskesi, Colgate Diş Macunu + Ağız Bakım Suyu, Blume 10'lu Mini Cep Mendili, Vaseline Dudak Nemlendirici, M Original Çikolata Temalı Kulaklık, Vip Çikolata Tozlu Cappucino ve Massara Antep Fıstıklı Kurabiye ürünleri ön planda bulunuyor.

    BİM 3 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack
    • +1 yedek başlık

    Masa Aynası

    Golden Rose Oje Nude Look

    Naturalove
    Banyo Süngeri

    M Original
    Çikolata Temalı Kulaklık
    • Mikrofonlu

    Kahve Dünyası
    Filtre Kahve
    • 250 g

    Kahve Dünyası
    Salep
    • 400 g

    Carla
    3'lü Highlighter Paleti

    Meksmar
    24'lü Bitkisel Pastil

    Dermokil
    Diş Macunu + Fırça Çocuk
    • Orman meyveli, ahududulu

    Retro Bozuk Para Cüzdanı

    Naturalove
    Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı
    • 8 kademeli ayarlanabilir titreşim
    • Micro USB ile şarj

    Goldnut
    Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata
    • 180 g

    Tırnak Törpüsü
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    Haberler Ekonomi BİM 3 Kasım aktüel kataloğu indirimleri raflarda! BİM aktüelde bu hafta hangi indirimler bulunuyor?