BİM 3 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de bu hafta Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack, Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası, Neutrogena Jel Vücut Losyonu, Dermokil Cilt Maskesi, Colgate Diş Macunu + Ağız Bakım Suyu, Blume 10'lu Mini Cep Mendili, Vaseline Dudak Nemlendirici, M Original Çikolata Temalı Kulaklık, Vip Çikolata Tozlu Cappucino ve Massara Antep Fıstıklı Kurabiye ürünleri ön planda bulunuyor.
BİM 3 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack
• +1 yedek başlık
Masa Aynası
Golden Rose Oje Nude Look
Naturalove
Banyo Süngeri
M Original
Çikolata Temalı Kulaklık
• Mikrofonlu
Kahve Dünyası
Filtre Kahve
• 250 g
Kahve Dünyası
Salep
• 400 g
Carla
3'lü Highlighter Paleti
Meksmar
24'lü Bitkisel Pastil
Dermokil
Diş Macunu + Fırça Çocuk
• Orman meyveli, ahududulu
Retro Bozuk Para Cüzdanı
Naturalove
Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı
• 8 kademeli ayarlanabilir titreşim
• Micro USB ile şarj
Goldnut
Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata
• 180 g
Tırnak Törpüsü