Gümüş fiyatlarındaki son durum, piyasalardaki güncel verileri yakından takip edenler tarafından yeni ayın ilk gününde araştırılıyor. Hareketli seyrini sürdüren gümüş bugün uluslararası piyasalarda yüzde 0.72 artışla 23.82 dolardan işlem görüyor. Bu bağlamda Kapalıçarşı'daki güncel fiyatları merak eden vatandaşlar 2 Kasım canlı gümüş alış satış fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,50

SATIŞ(TL) 6,51