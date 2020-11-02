Dolar ve euroda hareketli seyir devam ederken alış satış fiyatları kapanış saatlerinden itibaren çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3650 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,7440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7460 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?