Dolar ve euroda hareketli seyir devam ederken alış satış fiyatları kapanış saatlerinden itibaren çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,3650 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,7440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7460 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3790 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7920 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 512 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 506 bin lira, en yüksek 512 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 512 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 89 milyon 111 bin 844,57 lira, işlem miktarı ise 4.134,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 105 milyon 827 bin 498,29 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI HAFTAYA YATAY BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 11.560 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 5.580 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artışla 4.596 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 17.890 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.465 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1626 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları sebebiyle uygulamaya alınan tedbirlerin risk algısını yükselttiğini, bunun da pay piyasalarında baskıya neden olduğunu söyledi.
İngiltere'de salgın nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilirken, Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de bu hafta tedbirlerin artması bekleniyor.
Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimlerinin gündemin odağında bulunduğunu söyledi.
Açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Almanya'da 58,2, Avro Bölgesi'nde ise 54,8 ile beklentileri aşarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.
RUS PİYASALARI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle Rus piyasaları haftaya kayıplarla başladı.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4'e yakın değer kaybederken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,8, avro karşısında ise yüzde 0,9 geriledi. Böylece dolar/ruble 80,2, avro/ruble ise 93,4 seviyesine yükseldi.
Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 2.681 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 0,42 azalarak 1.062 puana kadar geriledi.
Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla artmasının Rus ekonomisinde ve piyasalarda baskı yarattığını belirtiyor.
PETROLDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR, ALTIN YATAY
Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın en büyük akaryakıt tüketicilerinde Covid-19 vakalarında hızlı artışa bağlı olarak uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatlarındaki sert düşüş sürerken, doların güç kazanmasıyla geçen haftanın son işlem gününde gerileyen altın fiyatları da yatay hareket ediyor.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerin yeni önlemler açıklamasının petrol üzerinde talep bazlı endişelerin artmasına neden olduğuna dikkat çekildi.
Bu gelişmelerle Brent petrolde aşağı yönlü hareketlerin derinleştiğine işaret edilen analizde, "Haftanın son işlem gününde ise devam eden endişeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Libya ve Irak'ın üretimi artırmasıyla birlikte günde 210,000 varil arttırması, Brent Petrol'de değer kayıplarının sürmesine neden oldu" denildi.
Geçen hafta açıklanan ABD rekor büyüme verisinin de etkisi ile dolardaki güvenli liman talebinin sürdüğüne de işaret edilen analizde, ons altının aşağı yönlü hareketlerini derinleştirdiği anımsatıldı ve eklendi:
"Haftanın son işlem gününde ise ABD tahvil faizlerindeki gerileme değerli metaldeki yukarı yönlü hareketleri desteklerken, ABD'de seçimlerden önce ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulması ve artan vaka sayılarının neden olduğu endişelerin dolara destek olması ons altında yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdı."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.30 düşüşle 36.61 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.56 düşüşle 34.40 dolar,
- altın yüzde 0.31 artışla 1,884.00 dolar,
- gümüş yüzde 1.25 artışla 23.95 dolar,
- bakır yüzde 0.42 düşüşle 6,713.00 dolar,
- platin yüzde 0.86 artışla 855.92 dolar,
- paladyum yüzde 1.86 artışla 2,258.55 dolar düzeyindeydi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Başta Avrupa olmak üzere dünya çapında birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması ve bu kapsamda gündeme gelen sıkı tedbirler pay piyasalarında satış baskısı oluştururken, ABD'de yarın yapılacak seçimler de yatırımcı risk algısı açısından gündemin odağında bulunuyor.
Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticisi Endeksi (PMI), yükselişini üst üste 6. aya taşıyarak ekimde 53,6'ya çıktı. Söz konusu veri, Japonya'da ise ekimde beklentilerin üzerinde gelerek 48,7 oldu.
Ekonomide toparlanmaya işaret eden PMI verilerine karşın risk ve belirsizliklere ilişkin fiyatlamalar pay piyasalarında dalgalı bir seyri beraberinde getirdi.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 3.221 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artarak günü 23.295 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 104,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 39.456 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artışla 24.400 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 primle 2.300 puanda seyrediyor.