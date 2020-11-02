Brent petrol fiyatlarında gevşeme sürüyor

Ayrıca, Libya'nın petrol ihracatının 1 milyon varile yaklaşması düşük talep baskısı altındaki piyasaların arz fazlası endişelerini arttırırken, Demokrat parti adayı Joe Biden'nın seçimi kazanması durumunda İran'ın da piyasaya geri döneceği endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 38,10 ile 38,78 dolar aralığının direnç, 35,86 ile 35,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.