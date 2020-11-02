Benzin ve motorin fiyatlarında bugün gün içerisinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir değişim yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında ortalama 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin litre fiyatında son durum
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
AVRUPA'DA COVİD-19 KISITLAMALARIYLA PETROL DÜŞTÜ
Avrupa genelinde Covid-19 kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de, güçlü dolar, sarı madenin kazanımlarını sınırladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde Covid-19 pozitif bireylerin, bir milyonu aşması üzerine, ulusal düzeyde bir ay sürecek kısıtlama kararı aldığını açıkladı. Johnson açıklamasında, gelişmelerin durumuna göre bu sürenin uzatılabileceğini de vurguladı.
Birleşik Krallık'ın yanı sıra, başta Avusturya, Belçika ve Yunanistan olmak üzere, Avrupa'nın birçok kentinde benzer kısıtlama kararları alınarak uygulanmaya başladı.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 37.72 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.53 düşüşle 35.48 dolar,
- altın yüzde 0.46 artışla 1,886.74 dolar,
- gümüş yüzde 0.72 artışla 23.82 dolar,
- bakır yüzde 0.42 düşüşle 6,713.00 dolar,
- platin yüzde 0.91 artışla 856.35 dolar,
- paladyum yüzde 0.47 düşüşle 2,206.97 dolar düzeyindeydi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 36,55 DOLAR
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 36,55 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 38,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 37,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,07 düşüşle 36,55 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,36 dolardan alıcı buldu.
Artan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Avrupa ülkelerinin peş peşe sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle petrol talebinin azalmasının ardından fiyatlar son 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Almanya, Fransa, Belçika ve Yunanistan ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri de birtakım kısıtlamalar getirdi.
Piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinin oluşturduğu belirsizlik ortamından da olumsuz etkilendi.
Ayrıca, Libya'nın petrol ihracatının 1 milyon varile yaklaşması düşük talep baskısı altındaki piyasaların arz fazlası endişelerini arttırırken, Demokrat parti adayı Joe Biden'nın seçimi kazanması durumunda İran'ın da piyasaya geri döneceği endişesi petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.
Brent petrolde teknik olarak 38,10 ile 38,78 dolar aralığının direnç, 35,86 ile 35,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.