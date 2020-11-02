Benzin ve motorin fiyatlarında bugün gün içerisinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir değişim yaşandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında ortalama 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin litre fiyatında son durum

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.