



Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, işçiye bir eylemi sebebiyle iki ayrı ceza verilemeyeceğini hüküm altına aldı. İş Mahkemesi'ne başvuran bir işçi, dört senedir çalıştığı fabrikadan kavga olayına karıştığı gerekçesiyle çıkartıldığını öne sürdü. Kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istedi. Davalı işveren ise davacının belirttiği tarihlerde davalı işyerinde döşeme elemanı olarak çalıştığını, işyerinde bir kavgaya karıştığı için haklı nedenle işten çıkartıldığını, kavganın oluşma nedeninin davacının davranışları olduğunu dile getirdi. Davacının kavgacı ve geçimsiz yapıda olduğunu, sundukları tutanak ve cd içeriği ile bunun kanıtlanacağını ve herhangi bir alacağı olmadığına dair ibraname imzaladığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, işçinin tazminat taleplerini reddetti, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı hem davacı hem de davalı avukatları temyiz etti.