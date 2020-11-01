ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-3 Kasım! ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-3 Kasım kataloğunda araç ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta otomobillerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra bahçe ekipmanları, küçük elektrikli ev aletleri, gıda ürünleri gibi daha pek çok çeşitte de kampanyalar bulunuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu sizler için haberimizde derledik.
ŞOK 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Hugel Akü 12V 60AH
• Tam kapalı
• Bakımsız
• Su eksiltmez
Kompresör
• 150 PSI
• 3 metre kablo,1 metre hortum
• 3 ayrı şişirme ucu
• Analog basınç göstergesi
Oto Süpürge
• Yıkanabilir HEPA filtre
• 0,4 L toz haznesi • Kolay temizlenir
• Araç çakmak girişi • DC12V, 60W
4 Parça Oto Paspas
Bijon Anahtarı
17, 19, 21, 23
Kışlık Oto Bakım Seti
• Buz çözücü 200 ml • Buğu önleyici 200 ml • Yağmur kaydırıcı 200 ml • Buz kazıyıcı • Uygulama bezi
Araç Çakmak Şarjı
3.1A
Oto Cam Suyu -21
5 lt
Activex Antibakteriyel Islak Havlu
2x56 yaprak