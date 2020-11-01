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    • Ekonomi
    • 01.11.2020 12:10
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    • 01.11.2020 12:10
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    aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-3 Kasım! ürünler yine dopdolu!

    aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-3 Kasım yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından detaylıca incelenmeye başlandı. Birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor, kataloğu inceleyen vatandaşlar alacaklarını belirleyerek listesini yapıyor. ürünler yine dopdolu bu hafta da çeşitlilik ve uygun fiyat ön planda. haberimizin içeriğinden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-3 Kasım! ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-3 Kasım kataloğunda araç ürünleri dikkat çekiyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta otomobillerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra bahçe ekipmanları, küçük elektrikli ev aletleri, gıda ürünleri gibi daha pek çok çeşitte de kampanyalar bulunuyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu sizler için haberimizde derledik.

    ŞOK 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Hugel Akü 12V 60AH
    • Tam kapalı
    • Bakımsız
    • Su eksiltmez

    Kompresör
    • 150 PSI
    • 3 metre kablo,1 metre hortum
    • 3 ayrı şişirme ucu
    • Analog basınç göstergesi

    Oto Süpürge
    • Yıkanabilir HEPA filtre
    • 0,4 L toz haznesi • Kolay temizlenir
    • Araç çakmak girişi • DC12V, 60W

    4 Parça Oto Paspas

    Bijon Anahtarı
    17, 19, 21, 23

    Kışlık Oto Bakım Seti

    • Buz çözücü 200 ml • Buğu önleyici 200 ml • Yağmur kaydırıcı 200 ml • Buz kazıyıcı • Uygulama bezi

    Araç Çakmak Şarjı
    3.1A

    Oto Cam Suyu -21
    5 lt

    Activex Antibakteriyel Islak Havlu
    2x56 yaprak
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-3 Kasım! ŞOK aktüel ürünler yine dopdolu!