A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-6 Kasım! A101 haftanın yıldızları bu hafta yine dopdolu!

A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-6 Kasım haberimizde yer alıyor. A101 haftanın yıldızlarında yoğurt, süt ürünleri, şarküteri indirimleri dikkat çekiyor. Havlu kağıt, soslar, bakliyat ve atıştırmalık ürünlerinde de güzel indirimler vatandaşları bekliyor. A101 haftanın yıldızları kataloğunda özellikle sebze ve meyvelerdeki fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar marketi ziyaret ediyor.