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    • Ekonomi
    • 01.11.2020 12:54
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    • 01.11.2020 12:54
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    ürünler kataloğu 31 Ekim-6 Kasım! haftanın yıldızları bu hafta yine dopdolu!

    ürünler kataloğu 31 Ekim-6 Kasım yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Her hafta farklı kategorilerde ürünleri vatandaşlarla buluşturan marketlerinin katalogları her hafta merakla takip ediliyor. bu hafta yine dopdolu, peki hangi ürünler var? Özellikle gıda ürünlerinde sebze ve meyvelerdeki indirimler ön plana çıkıyor, haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-6 Kasım! A101 haftanın yıldızları bu hafta yine dopdolu!

    A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-6 Kasım haberimizde yer alıyor. A101 haftanın yıldızlarında yoğurt, süt ürünleri, şarküteri indirimleri dikkat çekiyor. Havlu kağıt, soslar, bakliyat ve atıştırmalık ürünlerinde de güzel indirimler vatandaşları bekliyor. A101 haftanın yıldızları kataloğunda özellikle sebze ve meyvelerdeki fırsatları kaçırmak istemeyen vatandaşlar marketi ziyaret ediyor.

    A101 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Torku Ayran 2,5 L

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Papia Tuvalet Kağıdı 9,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Tat 3'lü Sos Paketi 12,95 TL

    Galle Jalapeno Biber Turşusu

    Sebze ve meyve ürünlerinde fırsatlar
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ekim-6 Kasım! A101 haftanın yıldızları bu hafta yine dopdolu!