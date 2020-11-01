En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
ZİRAAT BANKASI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Devlet bankaları arasında en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda
Bu kapsamda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 10.000 TL üzerinden 32 gün sonunda sağlanan getiri rakamları şu şekilde;
* Ziraat Bankası Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde % 11
10.000 TL'ye getiri ise: 10.091,36
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/mevduat-getirisi-hesaplama
Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
ING Turuncu Ekstra'lı e-Turuncu Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
Alternatif BankAlternatif Bank VOV Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
CEPTETEB Marifetli Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 13,00
Net Getiri:
326,32 ₺
Toplam Kazanç:
30.326 ₺
Denizbank E-Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 11,50
Net Getiri:
288,84 ₺
Toplam Kazanç:
30.289 ₺
Halkbank E-Vadeli Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 11,50
Net Getiri:
288,84 ₺
Toplam Kazanç:
30.289 ₺
Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,75
Net Getiri:
244,62 ₺
Toplam Kazanç:
30.245 ₺
Hsbc E Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,75
Net Getiri:
244,62 ₺
Toplam Kazanç:
30.245 ₺
Akbank Direkt Vadeli Hesap
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,00
Net Getiri:
225,63 ₺
Toplam Kazanç:
30.226 ₺
İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat
Yıllık Faiz Oranı:
% 9,00
Net Getiri:
225,63 ₺
Toplam Kazanç:
30.226 ₺
NOT: VERİLER BANKALARIN RESMİ İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMAKTADIR. GÜNCELLEME SONRASI DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor.