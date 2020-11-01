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    • Ekonomi
    • 02.11.2020 09:09
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    • 08.11.2020 08:42
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    2 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı oranları ne oldu?

    Kasım ayı başında ların verdiği hoş geldin inin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

    takvim.com.tr
    32 günlük vadeli mevduat faizi değişti! Son dakika faiz depremi!

    En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

    ZİRAAT BANKASI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    Devlet bankaları arasında en düşük faiz oranı Ziraat Bankası'nda

    Bu kapsamda 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve 10.000 TL üzerinden 32 gün sonunda sağlanan getiri rakamları şu şekilde;

    * Ziraat Bankası Ekim 2020 dönemi vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde % 11

    10.000 TL'ye getiri ise: 10.091,36

    https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/mevduat-getirisi-hesaplama

    Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 13,00

    Net Getiri:

    326,32 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.326 ₺

    ING Turuncu Ekstra'lı e-Turuncu Hesap

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 13,00

    Net Getiri:

    326,32 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.326 ₺

    Alternatif BankAlternatif Bank VOV Hesap

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 13,00

    Net Getiri:

    326,32 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.326 ₺

    CEPTETEB Marifetli Hesap

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 13,00

    Net Getiri:

    326,32 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.326 ₺

    Denizbank E-Mevduat

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 11,50

    Net Getiri:

    288,84 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.289 ₺

    Halkbank E-Vadeli Mevduat

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 11,50

    Net Getiri:

    288,84 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.289 ₺

    Enpara.com Vadeli Mevduat Hesabı

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 9,75

    Net Getiri:

    244,62 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.245 ₺

    Hsbc E Mevduat

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 9,75

    Net Getiri:

    244,62 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.245 ₺

    Akbank Direkt Vadeli Hesap

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 9,00

    Net Getiri:

    225,63 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.226 ₺

    İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

    Yıllık Faiz Oranı:

    % 9,00

    Net Getiri:

    225,63 ₺

    Toplam Kazanç:

    30.226 ₺

    NOT: VERİLER BANKALARIN RESMİ İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMAKTADIR. GÜNCELLEME SONRASI DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

    EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI

    En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 13.00 oranında getiri sağlıyor.
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    Haberler Ekonomi 2 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ne oldu?