Kamuya toplum yararına işlerde şoför alınacak

Hükümet, Covid- 19'la mücadele kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 20 bin programla 2 milyona yakın vatandaşın çalıştığı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamına şoförlüğü de aldı. Türkiye İş Kurumu'nca yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ile TYP personel alımında düzenlemeye gidildi.
Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilecek. Kamuya 'çevre temizliği, ağaç dikimi, okullarda bakım onarım işleri, park düzenlemeleri, restorasyon' gibi işlerin yanı sıra şoför alımı da yapılacak.
HAZAL ATEŞ
Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilecek. Kamuya 'çevre temizliği, ağaç dikimi, okullarda bakım onarım işleri, park düzenlemeleri, restorasyon' gibi işlerin yanı sıra şoför alımı da yapılacak.
HAZAL ATEŞ