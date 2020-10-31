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    • Ekonomi
    • 31.10.2020 Gazete
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    Kamuya toplum yararına işlerde şoför alınacak

    Hükümet, Covid- 19'la mücadele kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 20 bin programla 2 milyona yakın vatandaşın çalıştığı () kapsamına şoförlüğü de aldı. Filyasyon ekiplerine TYP kapsamında şoför takviyesi yapılacak

    Şoförlere iş imkanı
    Hükümet, Covid- 19'la mücadele kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 20 bin programla 2 milyona yakın vatandaşın çalıştığı Toplum Yararına Program () kapsamına şoförlüğü de aldı. Türkiye İş Kurumu'nca yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ile TYP personel alımında düzenlemeye gidildi.

    ile bağlı ve ilgili kuruluşları ve bunların taşra teşkilatlarının salgınla mücadele faaliyetlerine ilişkin yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla şoförlük mesleğine yönelik düzenlenebilecek. Kamuya 'çevre temizliği, ağaç dikimi, okullarda bakım onarım işleri, park düzenlemeleri, restorasyon' gibi işlerin yanı sıra şoför alımı da yapılacak.

    HAZAL ATEŞ
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