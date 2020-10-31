Bankaların duyurduğu kredi faiz oranlarında yeni indirimler peş peşe geldi. Çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 31 Ekim taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? Ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi çekme düşüncesi olanlar için güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.38
Taşıt kredisi: 1.42
Konut kredisi: 1.35
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.41
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 1.65
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.30
Taşıt kredisi: 1.30
Ev kredisi: 1.25
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.80
İhtiyaç kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.30
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.29
Konut kredisi: 1.33
Taşıt kredisi: 1.47
TEB FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.30
Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.19
Standart konut kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.61
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.9
Tüketici kredisi: 1.9
Taşıt kredisi: 1.54
Not: Bankaların kredi faiz oranları vade ve kredi çekeceğiniz limite göre değişiklik gösterebilmektedir.