Bankaların duyurduğu kredi faiz oranlarında yeni indirimler peş peşe geldi. Çekilen kredi limiti ve vade süresine göre kredi faiz oranları da değişiyor. Ayrıca belirli tarihler aralığında bankalar yeni fırsatlarını taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için duyuruyor. Son değişimlerle birlikte bankalar tarafından duyurulan yeni oranlar kredi çekmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 31 Ekim taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? Ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kredisi çekme düşüncesi olanlar için güncel faiz oranlarını haberimizde derledik.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35