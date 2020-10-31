A101 31 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler merakla araştırılmaya başlandı. A101'de bu hafta sonu Dr. Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza, Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek, Yörüksüt Yoğurt, Eker Yoğurt, Didi Aromalı Soğuk Çay Çeşitleri, Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü, Torku Süt Yarım Yağlı, Galle Jalapeno Biber Turşusu ve Torku Sade/Kakaolu Tahin Helvası dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı.

A101 31 EKİM AKTÜEL KATALOĞU